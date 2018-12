Colormax Civitella C5 perde in trasferta contro la Meta Catania Bricocity

10a giornata di Serie A, la Colormax Civitella C5 perde 4-2 in trasferta contro la Meta Catania Bricocity. Due matricole del campionato che non si sono risparmiate e hanno dato vita a uno spettacolo di alta intensità agonistica.

Il Civitella stoicamente reagisce e cerca di rimanere agganciato alla partita fino alla fine, ma torna a casa senza punti conquistati e con due espulsioni.

Il tabellino

META CATANIA BRICOCITY-CIVITELLA COLORMAX SIKKENS 4-2 (2-1 pt)

META CATANIA BRICOCITY: Perez, Messina, Espindola, Musumeci, Constantino, Silvestri, Ernani, Tres, Zappalà, Maccarone, Amoedo, Azzoni, Dalcin, Tornatore. All. Samperi

CIVITELLA COLORMAX SIKKENS: Mazzocchetti, Jelavic, Curri, Coco, Fabinho, Rocchigiani, Morgado, Horvat, Vitinho, Titon, Pavone, Pieragostino. All. Palusci

RETI: 2'30'' p.t. Jelavic (C), 6' Musumeci (M), 12' Espindola (M), 0'40'' s.t. Constantino (M), 13' aut. Espindola (M), 17' Tres (M)

ESPULSI: Fabinho (C) al 2'30'' e Jelavic (C) al 19'25'' s.t. per somma di ammonizioni

ARBITRI: Simone Pisani (Aprilia), Alessandro Ribaudo (Roma 2)

CRONO: Salvatore Cucuzzella (Ragusa)