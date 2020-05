Si chiude l’esperienza di Avellino all’Acqua & Sapone.

Lucho, infatti, ha deciso di salutare i nerazzurri: non proseguirà il proprio percorso professionale con la squadra pescarese nella prossima stagione. Il 31enne di Rosario, Argentina, era arrivato nell’estate del 2018

La società ringrazia il giocatore e lo celebra così: "Due stagioni ricche di soddisfazioni, e con qualche rimpianto. La Supercoppa italiana 2018, la Coppa Italia nel 2019, poi i due ko consecutivi contro il Pesaro: in finale scudetto e in Supercoppa. I grandi sogni del difensore sudamericano, conquistare il tricolore con l’Acqua & Sapone Unigross e arrivare alle final four di Champions League, non si sono realizzati".

Restano, però, "le sue ottime prestazioni, i suoi gol, la sua professionalità senza pari e l’attaccamento alla maglia, dentro e fuori dal campo. Un signore del futsal - conclude l'Acqua e Sapone - e un atleta che tutti vorrebbero nel proprio roster. Tutta la grande famiglia nerazzurra augura ad Avellino le migliori fortune professionali e personali nella sua prossima avventura nella Liga spagnola".