L'Acqua&Sapone centra la decima vittoria e si impone a Latina per 9-3

L'Acqua&Sapone centra la decima vittoria consecutiva e si impone a Latina per 9-3. È un Unigross da dieci e lode, con la squadra di Bellarte balzata temporaneamente in vetta in attesa del risultato del Pesaro.

Da sottolineare che al PalaBianchini Dudu ha siglato i suoi primi gol italiani, mettendo a segno una bella doppietta. Ora c’è la sosta, prima che inizi il tour de force di febbraio.

Il tabellino

LYNX LATINA – ACQUA&SAPONE UNIGROSS 3-9 (p.t. 0-4)

LYNX LATINA: Maggi, Aiello, Schleder, Rabl, Tavares, Palmegiani, Toni Vives, Lo Cicero, Greco, Sportoletti, Johnny, Jander, Bruni, Miserina. All. Nitti.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Murilo, Calderolli, Jesulito, Jonas, Mambella, Marrazzo, Liviero, Fior, Coco Wellington, Avellino, Nicolodi, Rocha, Dudu. All. Bellarte.

ARBITRI: Sgueglia di Civitavecchia e Pisani di Aprilia, crono Tariciotti di Ciampino.

RETI: nel p.t. 6’20’’ Jesulito (A), 13’ Dudu (A), 18’ Avellino (A), 19’ Calderolli (A); nel s.t. 5’48’’ Nicolodi (A), 7’40’’ Dudu (A), 9’05’’ Coco Wellington (A), 10’10’’ Rabl (L), 11’30’’ Johnny (L), 12’ Jander (L), 15’ Jesulito (A, t.l.), 17’51’’ Rocha (A, t.l.).

NOTE: ammoniti Lo Cicero (L), Rabl (L), Calderolli (A), Nicolodi (A)