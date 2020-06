Jonas lascia l’Acqua & Sapone dopo 5 stagioni. Il giocatore ha deciso di non proseguire la sua carriera con la società nerazzurra. Il presidente Barbarossa lo definisce “probabilmente il giocatore più forte che abbiamo avuto nella nostra storia” e lo ringrazia "per tutto quello che ci ha dato" e “per ogni singola emozione che ci ha regalato in questi cinque anni”.

Nel suo palmares all’Acqua & Sapone ci sono la Winter Cup del 2017, il triplete del 2018 (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa) e la Coppa Italia del 2019.

Questo è ciò che si legge in un comunicato del club: "La famiglia nerazzurra mai dimenticherà le sue giocate, i suoi gol, il suo contributo da fuoriclasse umile e al servizio del gruppo. La perla, manco a dirlo, resterà per sempre quella bomba scagliata da centrocampo all’incrocio dei pali nella notte dello scudetto, l’11 giugno 2018, a Bassano del Grappa contro la Luparense in gara5". E infine: "Buona fortuna Jonas, la nostra casa sarà sempre la tua casa".