William Rocha segna il primo goal in serie A, l'intervista: “Grazie Acqua&Sapone”

William Rocha Faria sta vivendo un grande momento con la maglia dell'Acqua e Sapone. Il giocatore, infatti, ha segnato a Latina il suo primo goal in serie A. Questa la sua soddisfazione:

La prima volta su tiro libero, una novità assoluta:

“Ho chiuso gli occhi e ho calciato. I tiri liberi non li ho mai battuti, neanche nelle giovanili… (risata) Per essere una prima volta, sono riuscito a calciare bene. Quando l’arbitro ha fischiato, io stavo uscendo per far calciare dal dischetto Jesulito, che è uno specialista. Ma lui e Coco mi hanno ripreso e mi hanno detto: “William, vai a battere tu”. Nicolodi mi gridava dalla panchina: “Fiducia, fiducia. Batti e segna. Sono molto contento di questa dimostrazione da parte dei miei compagni. Li ringrazio tutti. Quando torneranno i Nazionali, offrirò i pasticcini nello spogliatoio”.