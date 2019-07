Acqua e Sapone Unigross, ufficializzato l'acquisto di Gui

L'AcquaeSapone comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’atleta Guilherme Gaio “Gui”, 27 anni, brasiliano nato a Campo Bonito il 4 novembre 1991.

Gui è un pivot con innato fiuto del gol: i numeri parlano per il quarto rinforzo assicurato dalla famiglia Barbarossa a coach Bellarte. Nella passata stagione, il brasiliano è stato il capocannoniere della Liga Sport Zone, la serie A portoghese, con la maglia del Fundao: 39 gol in 34 partite per il bomber. Nel torneo precedente, sempre con il club lusitano, aveva segnato 16 gol in poco più di venti partite. In precedenza, Guilherme Gaio aveva vestito le maglie di Foz Cataratas e Toledo, in Brasile, e aveva vissuto un’esperienza in Iran.

Con la maglia nerazzurra numero 11, Gui giocherà per la prima volta nella serie A italiana. A quasi 28 anni, il pivot è sicuro di sé e della scelta fatta. Ecco cosa ha detto in sede il nuovo giocatore nerazzurro, mentre riceveva la sua prima maglia e osservava i trofei conquistati in questi anni dalla società:

“Ho giocato assieme ad un ex dell’AcquaeSapone, Canabarro, e lui mi ha parlato benissimo del club, dello staff e dell’ambiente. Quando è arrivata la chiamata, ho detto sì immediatamente, anche se c’era in ballo un’offerta dalla Russia. Ma volevo confrontarmi con il futsal italiano: in Brasile e in Portogallo è molto seguito, un campionato che non ha segreti all’estero. Le differenze con la Liga portoghese? Più o meno sono sullo stesso livello. Rispetto al Brasile, invece, c’è più forza fisica, ma sono ugualmente competitivi. Ho pensato che sarebbe stato il massimo giocare qui e vivere con mia moglie in un posto bello come questo”.

Si è sposato una settimana fa, ma dopo pochi giorni si è imbarcato per l’Italia assieme alla moglie Carla:

“Non vedevo l’ora di arrivare, sistemarmi e conoscere bene l’ambiente prima di cominciare gli allenamenti. Diciamo che sto passando la luna di miele a Città Sant’Angelo (ride)… Sono abituato a non fermarmi: anche in passato ho saltato le vacanze per essere pronto ad ogni cambio di club”.

Gui si allena già in palestra da alcuni giorni. Meticoloso all’estremo, il nuovo pivot ha parlato con Bellarte e anche con capitan Murilo: