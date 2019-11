Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Montesilvano vince la Coppa Italia

Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale Città di Montesilvano ha vinto l'ottava edizione della Coppa Italia calcio a 5 battendo in finale i colleghi di Palermo con un secco 3-0. Le reti del successo portano la firma di Albertini, Ciccarelli e Marini. Il torne, riservato alle associazioni sportive delle Polizie Municipali d'Italia, si è tenuto a San Benedetto del Tronto.

Per Montesilvano è il coronamento di una stagione da sogno che ha visto gli atleti allenato da Roberto Marzoli vincere anche il titolo nazionale, il quarto scudetto conquistato, confermandosi come la squadra più titolata d'Italia. Miglior difesa (soltanto tre goal subiti) e 14 realizzazioni, con Pasquale Ciccarelli mattatore assoluto e premiato anche quale miglior giocatore del torneo.

La cavalcata vincente è iniziata battendo nella fase eliminatoria il torino per 3-0, Torre del Greco 5-1 e Salerno 3-2. Un plauso a tutto il gruppo composto da:

Trave Dino

Speranza Marco

Ciccarelli Pasquale

Di Vincenzo Fabio

Di Fiore Paolo

Cesaroni Corrado

Bonanni Francesco

Albertini Marco

Piscione Alessandro

Zaini Paolo

Marini Mario

Fedele Armando

Costantini Roberto

Nota di merito anche per l'esperto massaggiatore Ciro Fusco, ex Pescara calcio, Pasquale e Giancarlo Castorani, Luca Di Ridolfi e il professor Gianni Remigio. Come sempre il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Montesilvano ha lanciato il suo messaggio solidale, esponendo sulla divisa sociale la scritta "Senza Mai Arrendersi", ricavata dall'acronimo Sma, una rara malattia genetica che viene combattuta dall'associazione Progetto Noemi Onlus, da sempre attiva a sostegno dei malati di atrofia muscolare spinale.