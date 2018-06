AcquaeSapone Unigross: successo in gara3, battuta la Luparense 5-3

L’AcquaeSapone Unigross vince la terza finale contro la Luparense: 5-3 nella bolgia del Pala Giovanni Paolo II e sorpasso nella serie scudetto (2-1). Mercoledì sera, 6 giugno, si giocherà il quarto atto che potrebbe diventare decisivo.

La cronaca della partita

Al 9' il Brocador De Oliveira crede fino alla fine in un pallone che sembrava facile preda di Miarelli: il bomber con la punta lo beffa. La folata ospite dura un paio di minuti, la manda in frantumi Jonas al 14’: pressing indemoniato al limite dell’area sulla rimessa calciato male da Tobe, palla rifinita e spedita alle spalle di Miarelli per il 2-0 che fa esplodere il palazzetto pescarese.

Il tempo si chiude con le squadre che tirano il fiato, inevitabile considerando il caldo torrido e la benzina spesa nei primi minuti. La Luparense è troppo più forte di quella vista nei primi 20’, e lo dimostra rientrando dagli spogliatoi. Tre minuti di pura tecnica abbinata alla personalità. Approfittando anche del ko di capitan Murilo (la caviglia non regge), i veneti accorciano al 2' con Rafinha.

Qualche minuto di flessione, poi tornano a ruggire i Leoni di Pérez. Jonas è magia applicata al futsal. Segna un altro gol incantevole al 6’ e sull’azione seguente sfiora la tripletta colpendo la traversa. La Lupa è chiuse nell’angolo e Bocao non ha pietà: palla sulla parallela, il gigante si coordina e con il destro incrocia nell’angolo opposto all'8'. Miarelli non può far nulla. Le pareti del Pala Giovanni reggono a stento la bolgia. Al 13' va a segno Bertoni.

Ci vogliono parecchi minuti per scardinare la muraglia nerazzurra, ma dopo alcuni tentativi andati male di beffare la squadra ospite a porta vuota, Mammarella al 14' deve arrendersi al tocco sul secondo palo di Rafinha. Al 17' ancora Rafinha chiude un’azione veneta e accorcia (3-5). L’ultimo minuto è bagarre, con Mammarella e Lima che sfiorano il sesto gol. E’ trionfo nerazzurro. Ma ora bisogna resettare:

“Sì, dimenticare questa vittoria e pensare a mercoledì - ha detto Tino Pérez a fine gara - Si ricomincia daccapo, una partita nuova, diversa da questa. Ma sono orgoglioso della mia squadra, di tutti: dal portiere al pivot. Una grande prova”.

ACQUAESAPONE UNIGROSS – LUPARENSE 5-3 (p.t. 2-0)

ACQUAESAPONE UNIGROSS: Mammarella, Lima, Bordignon, Murilo, Calderolli, Lukaian, De Oliveira, Bocao, Bertoni, Coco Wellington, Jonas, Mambella. All. Pérez.

LUPARENSE: Miarelli, Tobe, Duric, Honorio, Lara, Jesulito, Rafinha, Taborda, Mello, Jefferson, Leofreddi, Pavanetto. All. Marin.

ARBITRI: Chiariello di Barletta, Morabito di Vercelli, Zannola di Ostia Lido, crono Campi di Ciampino.

MARCATORI: nel p.t. 9’43’’ De Oliveira (A), 14’05’’ Jonas (A); nel st 2’57’’ Rafinha (L), 5’53’’ Jonas (A), 8’52’’ Bocao (A), 13’21’’ Bertoni (A), 14’35’’ e 17’44’’ Rafinha (L).

NOTE: spettatori 1600 circa; espulsi Mello (L) per doppia ammonizione; ammoniti Mello (L), Jefferson (L), Jesulito (L).

Risultati Finali Play-off: Luparense-AeS Unigross 5-3; Luparense-AeS Unigross 7-8; AeS Unigross-Luparense 5-3; AeS Unigross – Luparense 6/06, ore 20.15; ev. Luparense-AeS Unigross 11/06.