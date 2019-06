Futsal, gara 4 finale scudetto a Pesaro: pullman gratis per i tifosi abruzzesi

L'AcquaeSapone Unigross chiama a raccolta tutti i tifosi pescaresi ed abruzzesi in vista di gara 4 della finale scudetto di Calcio a 5. Con il punteggio di 2-1 per i marchigiani, il match di domenica 9 giugno in programma a Pesaro diventa fondamentale e dunque la squadra cerca il massimo supporto.

Per questo, partiranno pullman gratuiti per raggiungere la città marchigiana con partenza dalle 16 dalla stazione di servizio Agip di Marina di Città Sant'Angelo accanto al casello autostradale. Per prenotarsi è possibile scrivere un messaggio whatsapp al numero 3248873145 entro le ore 20 di venerdì 7 giugno.

Per chi volesse raggiungere Pesaro con mezzi propri, è possibile acquistare il biglietto settore ospiti al prezzo di 5 euro con ingresso gratis per gli under 14. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football dalle 20.30. Se i pescaresi dovessero vincere, la sfida decisiva di gara 5 si giocherà a Montesilvano domenica 16 giugno.