Finale Scudetto Calcio a 5: info sui biglietti per Gara5 Acqua&Sapone - Pesaro

Ci sarà il tutto esaurito al Palaroma di Montesilvano sabato 15 giugno dalle ore 21, per l'attesissima Gara5 della finale scudetto di calcio a cinque fra l'Acqua&Sapone Unigross ed il Pesaro. La società infatti fa sapere che le richieste superano già le tremila unità, circa il doppio della capienza massima della struttura.

I biglietti saranno in vendita fino a venerdì 14 giugno al prezzo di 5 euro (gratis per bambini fino a 6 anni), acquistabili qui:

Segreteria della società, a Marina di Città Sant’Angelo, dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 20;

Bar “Millenium 2.0”, in Piazza Guglielmo Marconi, 4, Montesilvano (vicino Chiesa Sant’Antonio), dalle 7 alle 19

Solo nella giornata di sabato, giorno della gara, al botteghino del Palaroma fino ad esaurimento

Per chi vorrà prenotare tramite whatsapp, la certezza della prenotazione ci sarà solo per chi riceverà la risposta di conferma. Il numero è 324 8873145. Grande tifo dunque per la squadra abruzzese che punta al tricolore dopo aver vinto Gara4 nella difficile trasferta di Pesaro di domenica scorsa.