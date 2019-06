Finale Scudetto calcio a 5: tutto pronto per Gara5 al Palaroma di Montesilvano

Grande attesa e pubblico delle grandi occasioni questa sera dalle 21 al Palaroma di Montesilvano, per Gara5 della finale Scudetto di Calcio a 5 fra l’AcquaeSapone Unigross e l’Italservice Pesaro con diretta su Sky Sport Football. Già da giovedì i 1.600 posti a disposizione sono terminati, e dunque il pubblico potrebbe essere l'elemento determinante per portare la squadra abruzzese alla conquista del titolo di Campione d'Italia per il secondo anno consecutivo. L'allenatore Perez è chiaro e deciso, serve una prestazione eccezionale per raggiungere il traguardo:

Giochiamo in casa, davanti a tutte le persone che tengono di più a noi, alle nostre famiglie, alla nostra proprietà, ai nostri sponsor. Abbiamo una grande responsabilità. Questa è davvero la partita più importante della stagione per tutti noi. Se per battere il Pesaro serve il cento per cento in condizioni normali, questa volta avremo bisogno di mettere in campo il centoventi

per cento. Il meglio di noi stessi. Dobbiamo stare concentrati solo su quello che accadrà sul parquet, dovremo attenti, lucidi e compatti. E non dimentico: dovremo avere massimo rispetto dei nostri avversari, che sono forti, esperti e nella rosa hanno giocatori che spesso hanno vinto campionati. Dobbiamo dare tutti insieme il massimo, come spesso siamo stati capaci di fare