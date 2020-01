Final eight di Coppa Italia, Chieti regina delle categorie giovanili e C2

Il Città di Chieti spopola alla final eight di Coppa Italia di calcio a 5 che, giunta alla sua settima edizione, si è conclusa ieri al PalaElettra di Pescara. La società teatina ha conquistato uno storico triplete nelle categorie under 15, under 17 e C2.

Domenica 5 gennaio i ragazzi del settore giovanile hanno vinto le rispettive finali contro Castellamare Pescara Nord e AcquaeSapone, aggiudicandosi la coppa Abruzzo per l'under 15 e l'under 17, mentre ieri (6 gennaio) la prima squadra ha battuto 5-3 la Virtus San Vincenzo nel giorno in cui è andata in scena la terza edizione del Futsal Day.

Soddisfatto il presidente Fabio La Valle:

“Ringrazio i due allenatori Vittorio Micozzi ed Alessandro Blasioli. Questi successi sono frutto del lavoro di uno staff meraviglioso. Se è un sogno, vi prego, non svegliateci”.

Protagoniste dell’evento sono state le squadre rappresentanti le categorie Serie C1 Maschile e Serie C Femminile, nell’ormai consolidata formula della Final Eight, nonché la C2 Maschile, per sfidarsi nella Final Four.

Novità assoluta di questa edizione è stata l’estensione delle gare anche alla serie D, con le 4 qualificate che si sono sfidate per il titolo. Infine, come detto, è stato dato spazio anche al settore giovanile, con l’apertura alle finali delle categorie Under 17 e Under 15 in cui si è imposto il Chieti.