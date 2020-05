Fausto Scarpitti è il nuovo allenatore dell'Acqua & Sapone: “Sono entusiasta”

Fausto Scarpitti è il nuovo allenatore dell'Acqua & Sapone. 45 anni da compiere, molisano, sposato e padre di due figli (una 14enne e un 11enne), sarà lui a sedere sulla panchina nerazzurra durante la prossima stagione. "Sono entusiasta", ha dichiarato il neo coach, aggiungendo:

“Devo dire grazie alla famiglia Barbarossa, che mi ha scelto e mi ha voluto. Il fatto che mi abbiano voluto mi riempie d’orgoglio. Ho apprezzato tantissimo la convinzione della società di puntare su di me”.

Una trattativa lampo, nel rispetto della sua ormai ex squadra, il Cmb Signor Prestito: “Mi è arrivata la chiamata dell’Acqua & Sapone e, in un giorno e mezzo, è cambiato tutto. L’ad Tony Colatriano mi ha chiesto la disponibilità a parlare, con grande correttezza nei confronti del Cmb”.

Mammarella, Murilo e qualche altro big saranno la base del suo roster. “Un gruppo di giocatori importanti, che hanno dimostrato, ma che hanno ancora tanto da dimostrare. È la linea che la società vuole portare avanti, e io sposo a occhi chiusi. Lavorare con gente che abbia fame e voglia affermarsi e crescere, come nelle ambizioni di tutti noi. Abbiamo condiviso la volontà di creare un gruppo affamato, che voglia lottare ogni partita con forza e vigore. Non posso garantire risultati, ma lavorerò forte per creare un’identità di squadra che abbia questa caratteristiche: voglia di vincere su ogni campo e intensità nel gioco”.

Scarpitti avrà accanto due figure storiche dell’Acqua & Sapone: “La prima cosa che ho chiesto quando mi sono seduto? Confermare Paolo Aiello e Luca Di Eugenio, persone che conosco e di cui ho grandissima stima. Voglio che siano pienamente partecipi nel progetto. Una delle prime cose che farò nelle prossime ore è sentirmi con loro: conto sull’apporto di questi due professionisti. Che prima di tutto sono persone straordinarie”.