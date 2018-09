Tutto pronto per il derby tra Acqua e Sapone e Color Max Civitella Calcio a 5

Per la prima di campionato, la Color Max Civitella C5 scenderà in campo domani, 27 settembre, contro i cugini e Campioni d'Italia dell'AcquaeSapone. Un derby tutto abruzzese, dalle forti emozioni, come solo il Futsal sa regalarci. Anticipo della prima di campionato.

Dopo l'avvincente stagione in A2, suggellata con la storica promozione nella massima serie, i biancazzurri della ColorMax si apprestano ad esordire contro la corazzata di mister Tino Perez. I ragazzi di mister Saverio Palusci, confermato alla guida tecnica della squadra, hanno faticato e lavorato incessantemente in questo ultimo mese di preparazione pre-campionato e sono pronti alla scalata.

Roster al completo e tutti convocati con alcuni inconvenienti di condizione per Titon e Vitignho. Mister Palusci ribadisce il suo pensiero di precampionato:

"Io me la voglio giocare, e non solo per salvarci. Ritengo che giocare un campionato solo per conquistare la salvezza, è riduttivo, soprattutto mentalmente. Quello che chiedo ai miei ragazzi, quando sono in campo, è di mettere via tutte le paure e avere coraggio. Non bisogna assolutamente considerare i blasoni e i trascorsi degli avversari, ma metterci quel pizzico di follia e lavorare duro in ogni allenamento".

Appuntamento domani alle ore 20:30, al Pala Santa Filomena di Chieti. Arbitreranno l'incontro Giovanni Beneduce (Nola), Nicola Acquafredda (Molfetta), Crono: Matteo Ariasi (Pescara). Per chi non potrà essere presente al palazzetto, la partita sarà visibile in diretta PMGSport.