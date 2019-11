L’Acqua&Sapone affronta il Cus Ancona per il 3° turno di Coppa della Divisione

Terzo turno eliminatorio di Coppa della Divisione, oggi alle ore 19:30, per l’Acqua&Sapone Unigross che giocherà al Palacus di Posatora, ad Ancona, contro il Cus Ancona, squadra che milita in serie B. La gara sarà arbitrata da Lanuti di Modena e Cannizzaro di Ravenna, crono Serfilippi di Pesaro.

Indisponibili capitan Murilo e Nicolodi, ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. I nerazzurri cercheranno di ripartire subito con il piede giusto dopo la sconfitta subita sabato scorso in campionato con la Came Dosson. La squadra di Bellarte, in caso di vittoria e qualificazione, affronterebbe la vincente di Atletico Cassano-Colormax Pescara, che si incrociano sempre oggi pomeriggio in Puglia.