Colormax Pescara C5 scalda i motori con la Tombesi per la nuova stagione sportiva

La nuova stagione del calcio a 5 nazionale ormai alle porte vedrà ai nastri di partenza dopo un anno di assenza anche la città di Pescara. Infatti l’Asd Civitella Colormax, dopo anni di presenza nel futsal nazionale impreziosita con il primo storico campionato in serie A della passata stagione, cambia denominazione e diventa Colormax Pescara C5: giocherà le sue gare interne al Palarigopiano.

“Abbiamo cambiato denominazione - spiega il presidente Augusto Recchia - per andare incontro alle innumerevoli esigenze che il campionato nazionale di calcio a 5 comportano. Mi sento in dovere di ringraziare il comune di Civitella Casanova, nella persona del sindaco Marco D’andrea, per essere stato a fianco della nostra società da sempre. Voglio al contempo - continua il presidente - ringraziare il sindaco di Pescara e l’assessore allo sport Patrizia Martelli per averci accolto qui a Pescara nel migliore dei modi”.

Ieri al Palarigopiano è andata in scena la prima uscita stagionale, in amichevole, per i ragazzi di mister Saverio Palusci contro la Tombesi Ortona (A2). 4-5 il risultato per gli ospiti in un finale rocambolesco.

“Questo sarà l’anno più difficile - commenta mister Palusci - per la società, per i giocatori che sono rimasti e per me perché non sarà facile riconfermarsi dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno da matricola. Siamo tutti ansiosi di cominciare questo nuovo campionato, quest’anno saranno 16 le squadre al nastro di partenza, siamo competitivi pur avendo puntato su giocatori che sono al primo anno di serie A. Buona la prima amichevole affrontata, erano queste le indicazioni che cercavo e che volevamo dobbiamo continuare a lavorare per migliorare”.

Il campionato partirà sabato 21 settembre in casa contro i lucani del Signor Prestito Cmb, prima trasferta sette giorni dopo a Rieti contro la Real. L’atteso derby contro i cugini dell’Acqua e Sapone Futsal alla 13^ giornata il 14 dicembre.

Nei prossimi giorni, precisamente il 3 settembre alle ore 15, ripartirà anche la scuola calcio con uno stage, sotto gli occhi di mister Junior, nel centro sportivo Babilonia di Montesilvano per le categorie Primi Calcio, Pulcini, Under 13 e Under 15.