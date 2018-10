La ColorMax Civitella si prepara a ospitare il Real Rieti: "Vietato fare brutta figura"

In Serie A la ColorMax Civitella C5 si prepara a ospitare, nel Pala SantaFilomena di Chieti, il Real Rieti, reduce dalla vittoria casalinga nel derby laziale contro la Lazio C5. Appuntamento venerdì 5 ottobre alle ore 20:30.

Dirigeranno la gara Nicola Maria Manzione di Salerno e Luigi Fiorentino di Molfetta; crono: Gabrio Scarpetti di San Benedetto del Tronto. Tutti convocati e a disposizione di mister Palusci, che dichiara:

“Bisogna subito mettere da parte la prestazione fatta dai ragazzi durante il derby d'Abruzzo contro l'AcquaeSapone Futsal, perché da matricola bisogna dimostrarlo ogni partita di poter stare nella categoria, altrimenti si rischia di fare brutte figure e il Real Rieti è una squadra che potrebbe farci fare brutta figura. Dobbiamo ricominciare da zero, ripartire dalle cose buone e anche da quelle sbagliate, solo così possiamo giocarcela con tutte”.

Aggiunge il portiere Piero Mazzocchetti:

“Le aspettative contro il Real Rieti sono le stesse che avevamo contro l'AcquaeSapone Futsal, oltre che fare una buona prestazione, dobbiamo iniziare a portare punti e smuovere la classifica. In settimana abbiamo lavorato bene e faremo il possibile per mettere in difficoltà gli amarantoceleste”.