La ColorMax Civitella C5 ospita il Real Arzignano: bisogna vincere

La ColorMax Civitella C5 ospita il Real Arzignano C5 nella 4a giornata di campionato. Si gioca sabato 20 ottobre, alle ore 18:30, nel PalaCus SantaFilomena di Chieti. Attualmente gli ospiti sono a quota tre punti, maturati nell'ultimo turno contra la Lazio C5, mentre la Colormax è reduce dalla sconfitta subita a Eboli. Così Mister Palusci presenta la sfida di domani:

“Ce la vedremo contro una squadra forte e ben organizzata, con loro abbiamo battagliato l'intera passata stagione per salire in Serie A. L'Arzignano è composta da giocatori esperti, capaci di generare incontri sempre equilibrati. Sono convinto che sarà una bella partita, noi dobbiamo continuare a migliorare, come stiamo facendo negli allenamenti ed in gara; spero di vedere un palazzetto gremito che ci dia il sostegno nel conquistare i primi tre punti della stagione”.