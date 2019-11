AcquaeSapone Futsal, contro la Came arriva la prima sconfitta in campionato

I nerazzurri cadono a Dosson 4-2. In Veneto non bastano le grandi parate di Mammarella. È la prima sconfitta in campionato per la squadra di Bellarte, che perde così la testa della classifica e viene risucchiata al quarto posto