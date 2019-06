Calcio a 5, l'addio di Pèrez: "Abbiamo scritto insieme la storia"

L'ex allenatore dell'Acqua&Sapone Unigross di Calcio a 5 Tino Perez si congeda dalla società e dai tifosi con un ringraziamento pubblicato sulla pagina ufficiale della squadra abruzzese di calcio a 5 vicecampione d'Italia. Il tecnico, lo ricordiamo, già alla fine di Gara5 giocata sabato scorso al Palaroma contro il Pesaro, aveva annunciato di voler lasciare l'Abruzzo:

Ci tengo molto a ringraziare tutti per questo splendido periodo della mia vita e della mia carriera di allenatore.

Grazie alla famiglia Barbarossa per avermi dato l'opportunità di allenare nella loro società. Grazie allo staff tecnico, allo staff medico, alla dirigenza e a tutti quelli che lavorano per questo club: mi hanno accolto da subito come uno di loro e mi hanno supportato dal primo giorno per permettermi di lavorare nel migliore dei modi e vivere serenamente, con la mia famiglia, nella meravigliosa terra abruzzese.

Perez poi concede un ringraziamento speciale a Paolo Aiello e Luca Di Eugenio ed alla squadra, non solo per i titoli vinti ma anche e soprattutto per la serietà dimostrata in allenamento e nelle partite:

Abbiamo scritto insieme la storia dell'Acqua e Sapone, ma sono certo che questo grande club continuerà a fare la storia del Futsal italiano e non solo". Arrivederci

Ricordiamo che proprio ieri era stato ufficializzato il ritorno sulla panchina dell'Acqua&Sapone Unigross di Massimiliano Bellarte.