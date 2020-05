L’Acqua&Sapone saluta coach Bellarte: “Rispettiamo la sua scelta e gli siamo grati”

L’Acqua&Sapone saluta Bellarte. L’allenatore pugliese, che ha già guidato la squadra dal 2011 al 2016, era tornato la scorsa estate con un contratto annuale ma, poiché la stagione è stata chiusa in anticipo per l’emergenza coronavirus, ha concordato con la società di terminare anzitempo la sua seconda esperienza abruzzese.

Ecco cosa ha detto il presidente Nando Barbarossa:

“Rispettiamo la sua scelta e gli siamo grati per il lavoro svolto con la nostra società. È stato il primo a regalarci dei trofei in serie A e si è sempre distinto per un futsal divertente, apprezzato in Italia e anche fuori dai confini nazionali. Lo salutiamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia le migliori fortune, personali e professionali”.