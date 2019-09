AcquaeSapone: anticipo ad Arzignano, notte speciale per il grande ex Houenou

L'AcquaeSapone si prepara per l'anticipo ad Arzignano, e sarà notte speciale per il grande ex Carlo Houenou, già alla prima giornata. L’ala pivot nerazzurra inizierà infatti il cammino in campionato con il club pescarese domani sera alle 20:30 dal PalaTezze di Arzignano (diretta streaming sulla pagina Facebook PmgSport Futsal). Queste le parole del 22enne:

E ancora:

Ad Arzignano lo aspettano i grandi anziani della squadra biancorossa:

“Marcio Brancher e Amoroso per me sono come due fratelli maggiori. Vedermi giocare per l’A&S so che li rende felici, devo tanto anche a loro se oggi sono qui. Chi ci sarà al PalaTezze? La mia ragazza, la mia famiglia, i miei amici: la mia vita. Non guarderò in tribuna quando entrerò per il riscaldamento, magari guarderò solo quel palazzetto che mi ha regalato tanto. Non vedo l’ora di rigiocarci, ma con un’altra maglia, per provare emozioni nuove. Se dovessi segnare non esulterei per rispetto a tutto quello che la società biancorossa mi ha dato. Ma state certi: giocherò al mille per mille”.