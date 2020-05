I gestori dei centri sportivi incontrano la Regione: "A breve si riparte con il calcetto"

I gestori dei centri sportivi incontrano la Regione e annunciano: "A breve si riparte con il calcio a 5 amatoriale". I proprietari degli impianti hanno infatti ricevuto rassicurazioni dall'assessore regionale, Guido Quintino Liris, che sono da considerare molto importanti dopo i 3 mesi di chiusura forzata che gli operatori hanno dovuto affrontare a causa dell'emergenza Coronavirus.

Alla riunione erano presenti 8 rappresentanti delle strutture, nonché l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, e Alfonso Mascitelli del comitato tecnico scientifico della Regione Abruzzo. I gestori non hanno invocato aiuti ma "la possibilità di lavorare e quindi permettere a tutti i calcettisti dai 15 anni in su di tornare a disputare la 'partitella' tra amici".

Depositata anche una richiesta di riapertura immediata delle attività amatoriali presentando una proposta di linee guida specifiche che "permetteranno di ripartire con le attività amatoriali collettive in completa sicurezza".

Altrettanta disponibilità è stata mostrata dagli assessori Verì e Liris (intervenuto al telefono), che hanno promesso "una celere risoluzione dichiarando che in pochi giorni la Regione emetterà l’ordinanza che darà il via libera a tutti i centri sportivi per tutte le partite tra amici dai 15 anni in su". Un nuovo incontro tra le parti è previsto lunedì 1° giugno, alle ore 16, a L'Aquila.