All’Acqua&Sapone soffia il vento dell’est: arriva lo sloveno Alen Fetic. Nato a Lubiana il 14 ottobre 1991, è un laterale destro che può giocare anche da centrale, con un sinistro già conosciuto a livello europeo. Vanta 104 partite in Nazionale, con 40 reti. Nell’ultima stagione ha giocato con il Dobovec:

“Dopo aver vinto il titolo del 2019 in Slovenia - racconta - abbiamo vinto il Main round e abbiamo quasi fatto l’impresa nell’Elite Round: siamo arrivati a 7’ dalla Final four, nella gara decisiva contro i padroni di casa del Kprf”.

Quali sono le sue qualità? “La migliore è il passaggio, l’assist ai miei compagni di squadra. Ma anche il tiro non è male”. In Abruzzo ritroverà come nuovi compagni di squadra i Nazionali italiani che ha fatto piangere nell’ultimo Europeo, giocato a casa sua: “Tante volte ho giocato contro di loro, soprattutto Mammarella, Calderolli e Murilo: sono grandi giocatori e sono davvero onorato di poter essere adesso un loro compagno di club e vestire la maglia di questa società. Assieme a loro voglio vincere lo scudetto in Italia. Essere arrivato all’Acqua&Sapone è una grande soddisfazione e una grande opportunità”.

Fetic ha già parlato con coach Scarpitti: “Il mister mi voleva già nel Cmb l’anno scorso – rivela – Lo ringrazio perché crede molto nelle mie possibilità. Darò il meglio di me per ripagare questa fiducia e riportare il mio nuovo club a lottare per il titolo”.