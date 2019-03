Calcio a 5, la Coppa Italia è ancora dell'AcquaeSapone Unigross

Dopo un anno la Coppa Italia di calcio a 5 è ancora dell'AcquaeSapone Unigross.

Il quintetto nerazzurro riporta, per il secondo anno consecutivo, il trofeo in Abruzzo grazie alla vittoria di misura ottenuta nella finale contro Pesaro.

A regalare la vittoria è stato un gol decisivo (l'unico della partita) del campione del mondo, Leandro Cuzzolino, che è andato in rete a meno di tre minuti dal termine con un punizione che ha sbloccato il tabellino di un match caraterrizzato dal grande equilibrio.

Per la società nerazzurra questo trofeo rappesesenta la terza Coppa Italia vinta e il nono trofeo in bacheca: 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe, una Winter Cup, uno Scudetto e altri 2 scudetti giovanili.

“Non era facile confermarsi, avevamo tanta pressione addosso, l’effetto sorpresa di un anno fa non c’era più. Servivano tre partite pazienti, intelligenti, intense: le abbiamo giocate, ed è arrivato quest’altro titolo”, dice a fine partita il coach Tino Pérez, quarto trionfo in poco più di un anno sulla panchina nerazzurra.

IL TABELLINO

ACQUAESAPONE UNIGROSS – PESARO 1-0 (p.t. 0-0)

ACQUAESAPONE UNIGROSS: Mammarella, Ercolessi, Lima, Iervolino, Marrazzo, Cuzzolino, Murilo, Calderolli, Lukaian, De Oliveira, Fiuza, Casassa, Coco Wellington, Jonas. All. Pérez.

PESARO: Miarelli, Del Grosso, Tonidandel, Caputo, Fortini, Honorio, Borruto, Canal, Taborda, Polidori, Mateus, Borea, Marcelinho, Guennounna. All. Colini.

ARBITRI: Malfer di Rovereto, Pezzuto di Lecce, Curzi di Jesi, crono Di Nicola di Pescara.

MARCATORI: nel s.t. 17’10’’ Cuzzolino (A).

NOTE: ammoniti Marcelinho (P), Taborda (P), De Oliveira (A), Borruto (P).