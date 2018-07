AcquaeSapone Unigross, è ufficiale: arriva il difensore argentino Luciano Avellino

Avellino arriva dopo una stagione al Kaos Reggio Emilia in cui ha alzato al cielo la Coppa della Divisione e chiuso al terzo posto la regular season, proprio alle spalle dei nerazzurri di Pérez. In precedenza, aveva vestito per sette anni la maglia del Latina, portandolo dalla serie B alla serie A. Nel roster della famiglia Barbarossa avrà la maglia numero 19.

Da oggi il Nazionale argentino è un giocatore dell’AcquaeSapone Unigross.

“Sono molto contento di arrivare in questo club. Già l’anno scorso sono stato vicino al passaggio all’AcquaeSapone, ma avevo dato la parola al Kaos e non potevo continuare le trattative. Quest’anno, invece, appena ho sentito il direttore D’Egidio avevo le idee molto chiare sulla decisione da prendere: questa è una grandissima società, con grandissimi campioni, non è un caso se ha vinto Coppa Italia e scudetto. Poter giocare nella migliore società di futsal d’Italia è un privilegio: è sempre stata tra le top del nostro campionato, tutti ne parlano bene da anni e sono contento di aver trovato un accordo per le prossime due stagioni. Voglio dare il mio contributo in tutti i sensi”.

Da Juanlu a Pérez, le idee di futsal di stampo spagnolo lo aiuteranno a integrarsi più velocemente:

“Un mister che si è dimostrato di altissimo livello nel poco tempo in cui ha lavorato in Italia. Per me sono tutti stimoli importanti per affrontare questa nuova stagione. E anche giocare la Champions è un’opportunità che non volevo perdere”.

Ritrova un compagno di Nazionale, Cuzzolino: