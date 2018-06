AcquaeSapone Unigross: ko in gara4 (2-3 Luparense), si va alla bella a Bassano

Beffa atroce. Non c’è altro modo per raccontare una notte surreale. L’AcquaeSapone Unigross cade in casa in gara4 della finale scudetto 2-3 contro una Luparense rinata rispetto alla partita di lunedì scorso e premiata anche da un pizzico di buona sorte: calcia in porta un terzo delle volte rispetto agli avversari, ma vince.

Delusione atroce per i tantissimi tifosi che riempivano il palazzetto di Pescara e che alla fine hanno comunque applaudito per il bellissimo spettacolo. Ora si torna a Bassano del Grappa, lunedì prossimo, 11 giugno, per gara5. L’ultimo atto della serie.

“Abbiamo meritato di più, abbiamo giocato una buona partita, costruendo occasioni soprattutto nel secondo tempo, ma non abbiamo segnato e loro invece lo hanno fatto”, ha detto a fine gara Tino Pérez. “Ma la serie si allunga e si sposta a Bassano, andremo a giocarcela lì”.

ACQUAESAPONE UNIGROSS – LUPARENSE 2-3 (p.t. 1-1)

ACQUAESAPONE UNIGROSS: Mammarella, Lima, Bordignon, Murilo, Calderolli, Lukaian, De Oliveira, Bocao, Bertoni, Coco Wellington, Jonas, Mambella. All. Pérez

LUPARENSE: Miarelli, Borja Blanco, Tobe, Duric, Honorio, Lara, Jesulito, Rafinha, Taborda, Jefferson, Leofreddi, Pavanetto. All. Marin.

ARBITRI: Malfer di Rovereto, Manzione di Salerno, Beneduce di Nola, crono Tupone di Lanciano.

MARCATORI: nel p.t. 13’’ Bordignon (A), 6’14’’ Jesulito (L), ; nel s.t. 8’32’’ Taborda (L), 13’45’’ Lima (L), 19’15’’ Borja Blanco (L).

NOTE: spettatori 1600 circa; espulsi; ammoniti De Oliveira (A), Lara (L), Rafinha (L), Calderolli (A), .

Risultati Finali Play-off: Luparense-AeS Unigross 5-3; Luparense-AeS Unigross 7-8; AeS Unigross-Luparense 5-3; AeS Unigross – Luparense 2-3; Luparense-AeS Unigross 11/06, ore 20 e 45.