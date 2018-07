AcquaeSapone Unigross, il 20 agosto si torna in campo

Tutto pronto per la nuova stagione 2018/2019 in casa dell’AcquaeSapone Unigross. Lo staff tecnico e la società hanno fissato la data del raduno dei Campioni d’Italia per lunedì 20 agosto: la preparazione si svolgerà al Pala Santa Filomena di Chieti con un ciclo di doppie sedute e un calendario già stilato di amichevoli.

Queste le partite del precampionato nerazzurro: 5 settembre a Chieti contro la Nazionale dello Zambia, 8 settembre ad Ascoli triangolare con Civitella Sicurezza Pro e Kaos Imolese, 12 settembre a Porto San Giorgio contro il Futsal Cobà e 15 settembre a Rieti contro il Real Rieti per il “Memorial Pietropaoli”.

Se la data d’inizio della serie A dovesse essere confermata per il 22 settembre, probabilmente Murilo e compagni giocherebbero in anticipo la seconda giornata in programma per il 29, in modo da potersi mettere in viaggio per Cipro, sede del Main round di Champions League dal 2 al 7 ottobre. La terza giornata di campionato, prevista per il 6 ottobre, sarebbe invece rinviata.

Confermata la data della Supercoppa italiana: si giocherà il 1° novembre contro la vincente dello spareggio tra le semifinaliste di Coppa Italia, Napoli e Came Dosson.

Acqua e Sapone, le novità per il settore giovanile

La società si muove anche per il suo florido settore giovanile e ha provvedduto a confermare gli staff tecnici: i Giovanissimi saranno guidati da Gonzalo Santangelo e Maria Rita D’Anteo, gli Allievi Campioni d’Italia ancora da Junior e Beppe Guzzardo, l’Under 19 da Luca Di Eugenio e Giampiero Sessa. La preparazione atletica dei giovani sarà supervisionata dal prof Aiello, mentre il tecnico Enzo Margiovanni dovrebbe fare da supporto ai vari gruppi.

Da oggi pomeriggio (ore 18 e ore 19) partiranno al centro sportivo Kick Off di Silvi Marina anche gli stage per selezionare giovani promesse da inserire nelle squadre giovanili, rispettivamente per i nati tra il 2000 e il 2003 e poi per quelli nati tra il 2004 e il 2006. Per informazioni è possibile contattare il 3248873145 o lo 085950528.

Aperte le iscrizioni alla scuola calcio per i nati dal 2007 in poi: per tutte le informazioni è possibile contattare i responsabili Giuseppe Della Corte (339/2364420) e Pasqualino Florindi (333/4555622).