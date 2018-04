AcquaeSapone, arriva l’IC Futsal. Pérez archivia la Coppa: “Ora si riparte da zero”

“Evitare la sensazione della vittoria”. Una frase breve e concisa per immergersi di nuovo nel clima del campionato: Tino Pérez la ripete come un mantra da una settimana perché domani pomeriggio (7 aprile), alle 18.30 al PalaSantaFilomena contro la IC Futsal, non intende vedere una squadra sazia e appagata dalla recente vittoria della Coppa Italia. La festa con il trofeo sarà riservata esclusivamente ai tifosi che riempiranno il palazzetto: a fine gara la Coppa sarà in campo a disposizione per un selfie o una foto ricordo.

Pérez cambia il chip e insegue 9 punti nelle ultime 3 gare (saranno due quelle giocate a causa del ritiro del Pescara) per ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia dei play-off scudetto. “Adesso la Coppa non conta più, è già archiviata, dobbiamo guardare ai prossimi obiettivi e avere la stessa fame di Pesaro. Non sottovaluteremo la IC Futsal perché nella mia cultura c’è il massimo rispetto di ogni avversario, senza badare al nome o alla sua posizione in classifica”, aggiunge il coach di Toledo.

Quasi sicuramente potrebbe osservare un turno di riposo il capitano Murilo Ferreira, acciaccato e disponibile martedì 10 aprile, sempre al PalaSantaFilomena, per la supersfida dei quarti di finale di Coppa della Divisione contro la Luparense: la rivincita della finale di Coppa Italia – gara secca per l’accesso alla Final Four – si gioca alle 20.30, con ingresso gratuito.

Domani arbitrano Chiara Perona (Biella), Ciro Oliviero (Pesaro), crono Alex Iannuzzi (Roma 1). Ingresso gratuito e diretta streaming sul canale Youtube AcquaeSapone Futsal.