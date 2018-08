AcquaeSapone Unigross, sarà derby abruzzese alla prima giornata

Sarà derby abruzzese alla prima giornata. La Divisione Calcio a 5 ha pubblicato in anteprima il primo turno della serie A 2018/2019: sorpresa per gli appassionati di futsal, che potranno subito vedere all’opera una di fronte l’altra le due compagini presenti nel massimo campionato, AcquaeSapone Unigross e Civitella Colormax.

Il derby non si giocherà, però, sabato 29 come da calendario, ma in anticipo giovedì 27 settembre per consentire ai campioni d’Italia di organizzare la partenza per Cipro, sede del Main Round di Champions League, dove i ragazzi di Pérez atterreranno il prossimo 1° ottobre e debutteranno il 3 ottobre.

Oggi la Divisione diramerà il calendario integrale della serie A con le undici giornate di andata e ritorno.

Intanto i nerazzurri sanno già il nome dell’avversaria nel primo turno eliminatorio di Coppa della Divisione, in programma sabato 22 settembre ad Ascoli contro l’Askl, neopromossa in serie B. In caso di qualificazione, derby contro un’abruzzese di B o A2.

“Ci aspettavamo una neopromossa – dice il ds Gabriele D’Egidio – ma non il derby. Dare il battesimo in serie A al Civitella non era proprio quello che avevamo immaginato. Sarà una partita particolare per i tifosi che verranno al palazzetto, inusuale per noi dopo i derby contro Montesilvano e Pescara. Sarà un clima molto diverso e una bella giornata per il futsal abruzzese. Peccato solo che dal 23 al 26 settembre ci siano due amichevole dell’Italia contro il Belgio e i nostri giocatori rientreranno solamente la sera del 26: per noi questo potrebbe essere un problema”.

Lunedì 20 agosto, raduno in sede per i ragazzi del presidente Barbarossa e completamento delle visite mediche. Da martedì 21 si comincia a sudare al ritmo di doppie sedute al Pala Santa Filomena.