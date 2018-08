AcquaeSapone Unigross: arrivano quattro giovani talenti ex Pescara

Arriva un poker d’assi per l'AcquaeSapone Unigross Futsal. Quattro giovani per la nuova Under 19: Federico Caporale (2000), Daniele Piccirilli (2001), Carlo Zappacosta (2000) e Leandro Liviero (1999)