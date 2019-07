AcquaeSapone Unigross, acquistato Douglas Nicolodi

La società AcquaeSapone Unigross comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’atleta Douglas Nicolodi, 31 anni, italo brasiliano nato a Mormaco il 9 giugno 1988.

Laterale offensivo brevilineo, da 12 anni Nicolodi è un protagonista del futsal italiano. Arriva in nerazzurro da svincolato dopo due stagioni al Real Rieti, una delle quali esaltante con la conduzione tecnica di Massimiliano Bellarte, che lo ritroverà a Montesilvano per la prossima stagione. Scoperto dal Bisceglie nel 2007, Nicolodi ha vestito anche la maglia azzurra dell’Italia per sei partite (un goal alla Croazia) e ha scritto la storia del Pescara nelle sue stagioni biancazzurre, conquistando lo scudetto con la squadra di Colini e arrivando alla Final Four di Uefa.

Ecco cosa ha detto l’amministratore delegato Tony Colatriano, che ha portato a termine l’operazione assieme al presidente Nando Barbarossa:

“Siamo molto soddisfatti per aver riportato nella nostra regione un giocatore apprezzato e stimato da tutti gli appassionati di futsal per le sue grandi doti tecniche e la sua voglia di vincere. Gli auguriamo di vivere con la nostra maglia una grande stagione”.

Ora per Douglas inizia una nuova avventura in Abruzzo.

“Cosa mi ha convinto a dire sì all'Acqua e Sapone? - dice Nicolodi - La grandezza e l’ambizione di un club che vuole continuare a vincere”.

Ritrova Bellarte, che l’ha già allenato a Rieti: è il coach giusto per esaltare le caratteristiche del folletto di Mormaco?

“Sì, credo che questa è una delle cose più importanti per un giocatore, poter esaltare le proprie caratteristiche. L’anno in cui siamo stati insieme a Rieti ho fatto un bel campionato e spero di ripeterlo”.

Nicolodi torna in Abruzzo dopo tanti anni nel Pescara: cosa promette ai tifosi e all’ambiente dell’AeS?