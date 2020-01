Acqua & Sapone Unigross - Real Arzignano 6-0: inizia con una goleada il 2020 dei nerazzurri

Parte con una goleada il 2020 dell'Acqua & Sapone Unigross di Calcio a 5, che batte per 6-0 il Real Arzignano che si presenta con una formazione rimaneggiata.

La partita si sblocca subito con i nerazzurri grazie a Jesulito che manda in crisi la difesa avversaria, con un palo seguito da un bel gol a tre minuti e mezzo dall'inizio del match che viene interrotto per qualche minuto per un blackout dell'impianto elettrico del palazzetto. Al 5' raddoppio con Gui, mentre prima della pausa Avellino batte il portiere dei veneti ed in chiusura Coco con un cucchiaio porta il risultato sul 4-0 per gli abruzzesi. Debuttano prima Patricelli, nazionale under 19 classe 2002, e poi Liviero, classe '99. Il quinto gol è firmato da Gui, mentre il sesto centro è di Calderolli su invenzione di Jonas.

Giovedì 9 gennaio anticipo in diretta tv su Raisport, a Padova, contro l’Italian Coffee Petrarca.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Patricelli, Liviero, Murilo, Calderolli,

Jesulito, Gui, Mambella, Fior, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicolodi, Rocha. All.

Bellarte.

REAL ARZIGNANO: Bastini, Pozzi, Negro, Brancher, Roncolato, Panarotto, Dalla

Costa, Gaio, Claro, Simi, Vinicius, Molaro, Leandrinho, Tumiatti, Kastrati, Pedotti. All.

Lopez.

ARBITRI: Malfer di Rovereto, Carradori di Roma1, crono Malandra di Avezzano.

MARCATORI: nel p.t. 3’35’’ Jesulito (A), 5’23’’ Gui (A), 15’55’’ Avellino (A), 17’08’’

Coco Wellington (A); nel s.t. 7’47’’ Gui (A), 13’14’’ Calderolli (A).

NOTE: spettatori 1.000 circa; ammoniti Vinicius (RA), Gui (A), Jesulito (A).