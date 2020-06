Acqua & Sapone Unigross, arriva Fusari: è il primo rinforzo per la nuova stagione. Ormai archiviato il campionato 2019/2020 (concluso anzitempo per l'emergenza coronavirus), si pensa già al torneo 2020/2021. Il laterale offensivo, nato il 3 ottobre 1991 a Trento, da quattro stagioni è protagonista in serie A e con la maglia della Nazionale italiana.

Come il neo allenatore Scarpitti, anche Fusari proviene dal Cmb Signor Prestito, dove quest'anno ha segnato 10 reti da ottobre a febbraio, fino allo stop della serie A. Il suo bottino è di 41 reti in tre stagioni e mezza nel massimo campionato di futsal. Dopo aver vinto la A2 e uno scudetto Under 12 con la Cogianco, la prima stagione con i laziali in A da rivelazione e poi il trasferimento al Kaos Reggio Emilia (con cui vince la Coppa della Divisione) e in seguito alla Came Dosson.

A Pescara vestirà la maglia numero 7: “Finalmente ci siamo – queste le prime parole di Fusari da giocatore dell’Acqua & Sapone – Dopo tre anni il matrimonio si è concretizzato. La prima volta ero stato cercato a lungo dalla società, quando c’era Perez, ma alla fine non si chiuse. Io volevo restare vicino casa e presi un impegno con la Came. L’anno scorso ci fu solo un rapido sondaggio. Questa volta ho fatto una riflessione a tutto tondo sulla mia carriera: ho 28 anni, sono nella piena maturità dopo qualche anno di esperienza e penso che sia arrivato il momento di misurarmi con un grande club. Sono contentissimo di aver scelto l’Acqua & Sapone: arrivo con umiltà e voglia d’imparare”.

Nella prossima stagione tappe fondamentali per la sua vita sportiva saranno il salto in alto con l’Acqua & Sapone e le qualificazioni europee con l’Italia: “Ho tante aspettative per il futuro. Ho fame e spero di poter vincere tutto il possibile con questa maglia. E con la Nazionale ho voglia di riscatto: non c’ero in Portogallo alle qualificazioni mondiali, a causa di un infortunio. Ma vogliamo tutti riportare l’Italia ai vertici del futsal, il posto che il nostro Paese merita. Giocare con Mammarella e Murilo anche nel mio club sarà molto stimolate. Con Stefano mi sono già sentito”.

In Abruzzo lo attendono tanti tifosi ed estimatori, già entusiasti del suo imminente trasferimento: “Mi fa molto piacere. Sono stato accolto sempre bene nei vostri palazzetti, ho tanti amici e sono contento che in tanti mi seguano e mi sostengano. Spero vengano sempre a vederci giocare e darci il loro sostegno”.