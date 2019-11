Acqua&Sapone, arriva il transfer di Dudù: “Non vedo l’ora di giocare”

Importantissima notizia per l'Acqua&Sapone, in quanto è arrivato il transfer di Dudù: il giocatore sarà così a disposizione di Bellarte già da oggi pomeriggio, quando al Palarigopiano l'Unigross ospiterà la Feldi Eboli. Fischio d'inizio alle ore 18:30, ingresso gratuito e diretta streaming su PmgSport Futsal.

Arbitrano Cursi di Jesi e Zanfino di Agropoli, crono Malandra di Avezzano.

Ecco cosa ha dichiarato Dudù:

“Sono felicissimo di poter scendere in campo, non vedevo l’ora che arrivasse il transfer. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile il completamento del mio tesseramento, a partire dalla società Acqua&Sapone, che ha avuto la pazienza di attendermi. Voglio aiutare la squadra a raggiungere tutti i traguardi che abbiamo davanti, per ripagare la fiducia di tutti. Sto bene fisicamente, in questo gruppo sono stato accolto benissimo, mi sono ambientato alla perfezione e ho lavorato tanto in questo periodo di attesa per farmi trovare pronto”.