L’Acqua&Sapone cerca il rilancio contro il Signor Prestito, Coco Wellington suona la carica

L’Acqua&Sapone cerca il rilancio contro il Signor Prestito, e Coco Wellington suona la carica. La gara si giocherà sabato pomeriggio al Palarigopiano. Fischio d’inizio alle ore 18;30, diretta streaming sulla pagina Facebook PmgSport Futsal.

Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro, 31 anni:

“Ci resta una grande delusione. A Pesaro non siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Non è stata la sconfitta a dispiacerci, ma il modo in cui abbiamo perso. Ognuno di noi ha la sua storia, i suoi valori e il suo nome sulla maglia: è dura perdere così. Ora è passata, ci saranno altre partite difficili, come questa contro il Signor Prestito. Non conta quanti squalificati abbiano, nelle difficoltà ci metteranno ancora più forza per fare risultato contro di noi. Non dobbiamo dare niente per scontato”.