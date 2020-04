Calcio a 5, Acqua&Sapone: “Costruttiva la nota dei dieci club di serie A, ora i fatti”

In una nota firmata anche dall'Acqua&Sapone si ritiene “costruttiva la nota dei dieci club di serie A” di futsal, chiedendo di passare "ora ai fatti".

Le proprietà delle società di calcio a 5 Italservice Pesaro, Acqua&Sapone, Real Rieti, Came Dosson e Sandro Abate si ritengono "piuttosto soddisfatte su tutti i punti proposti" dalle squadre della massima serie "perché racchiudono in sé valori come Legalità, Trasparenza e soprattutto voglia di far crescere il movimento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di conseguenza Italservice Pesaro, Acqua&Sapone, Real Rieti, Came Dosson e Sandro Abate considerano tale nota "costruttiva e propositiva, in grado di far convergere tutti verso un’intesa comune. A una sola condizione, però: che dalle parole, ora si passi ai fatti".