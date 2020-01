Acqua&Sapone all’ostacolo Arzignano, Bellarte rivuole i punti persi all’andata

Acqua&Sapone all’ostacolo Arzignano, coach Bellarte ritrova Gui e rivuole i punti persi all’andata. Appuntamento al Palarigopiano di Pescara sabato 4 gennaio con fischio d’inizio alle ore 18:30 per la prima giornata di ritorno.

Arbitreranno Malfer di Rovereto e Carradori di Roma1, crono Malandra di Avezzano. Ingresso gratuito, sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su Pmg Sport Futsal.

La squadra è molto carica e si è allenata in questi giorni anche con l’ultimo arrivato Fabinho, ex pivot della Colormax Pescara, che presto sarà abile e arruolabile. Dopo questa gara si tornerà in campo il 9 gennaio alle ore 20:30, in casa dell’Italian Coffee Petrarca.