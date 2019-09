L’Acqua&Sapone “debutta” al Palarigopiano, arriva l'Italian Coffee Petrarca Padova

Dopo il pari di Arzignano, l’Acqua&Sapone debutta oggi pomeriggio al Palarigopiano contro la neopromossa Italian Coffee Petrarca Padova. Fischio d’inizio alle ore 18:30.

Arbitri: Acquafredda di Molfetta e Minichini di Ercolano, crono Di Nicola di Pescara. Ingresso 5 euro (aperto il botteghino del palazzetto dal pomeriggio), diretta streaming sulla pagina Facebook PMGSport Futsal.

Coach Bellarte non potrà contare sul portiere Mammarella, fermo da una settimana per un fastidio fisico. Riflettori puntati su Douglas Nicolodi, 31 anni, laterale offensivo dell’A&S che al Palarigopiano ha giocato per 6 stagioni e mezza con la maglia e la fascia da capitano del Pescara. Sarà un ritorno a casa, come ha dichiarato lui stesso: