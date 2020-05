Acqua&Sapone, Mammarella ancora in nerazzurro: il portierone rinnova fino al 2022

Acqua&Sapone, Stefano Mammarella ancora in nerazzurro: il portierone 36enne, di Chieti, ha infatti rinnovato fino al 2022. La firma negli uffici del presidente Barbarossa è arrivata da poche ore.

“Sono onorato di continuare la mia carriera con l’Acqua&Sapone: più che una società, per me è ormai una seconda famiglia – ha detto Mammarella – Trovare un accordo con la famiglia Barbarossa, con l’ad Tony Colatriano e con i dirigenti è stato facile, è bastata una stretta di mano. Ringrazio tutti per la fiducia e spero di ripagarla sul campo nelle prossime stagioni”.