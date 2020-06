Acqua & Sapone, Luca Di Eugenio confermato per il 10° anno in nerazzurro

Novità nelle file dell'Acqua & Sapone, con Luca Di Eugenio che è stato confermato per il 10° anno in nerazzurro. La società ha deciso di blindare il tecnico, abruzzese di Atri, che ora sarà collaboratore del coach Fausto Scarpitti e preparatore dei portieri della prima squadra. Lascerà, rispetto al passato, le panchine del settore giovanile.

"Sono felice e orgoglioso di poter proseguire il mio lavoro all'interno di una società che, dopo dieci anni, è diventata davvero la mia famiglia – così Di Eugenio dopo la firma – È una scelta di continuità, affetto e ambizione: nella prossima stagione il lavoro con la prima squadra sarà tanto e ho deciso per questo di dedicarmi esclusivamente a questa, lasciando per il momento la guida delle squadre giovanili".

Di Eugenio ha voluto ringraziare "la società, in tutte le sue componenti, per avermi rinnovato la fiducia per il futuro e per avermi dato, in questi anni, l’opportunità di lavorare con i giovani. Ai ragazzi dell’Under 19 e dell’Under 17 auguro il meglio: li seguirò con affetto, anche non dalla panchina, nel prossimo anno". L’obiettivo, adesso, è "fare il meglio possibile nel prossimo campionato di serie A".