Calcio a 5, l'Acqua & Sapone travolge il Latina per 4-1 e resta in cima alla classifica

Bella e convincente prova dell'Acqua & Sapone Unigross di Calcio a 5 al Palarigopiano, che supera senza difficoltà il Lynx Latina per 4-1 e conferma il primato in classifica a pari punti con l'Italservice Pesaro.

Nel quintetto arriva Mambella al posti di Fior, con Murilo, Coco, Calderolli e Gui. Dopo 18' Coco Wellington sfiora già il vantaggio, ma un minuto dopo Gui sblocca il risultato con un tiro da fuori. Raddoppio al 7' sempre di Gui con un gran sinistro sotto la taversa: 2-0 per i nerazzurri.

Solo al 15' la prima palla gol per il Latina che però si vede negare la rete grazie ad un'ottima parata di Mambella. Al 7' della ripresa arriva però la rete del Latina con Bissoni. Due minuti dopo Nicolodi firma il terzo gol con un sinistro angolato. A 5' dalla fine Gui manca la quarta rete ma è Murillo che chiuderà i conti poco dopo con il 4-1 definitivo.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS – LYNX LATINA 4-1 (p.t. 2-0)

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mambella, Houenou, Liviero, Murilo, Calderolli, Jesulito, Gui, Fior, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicolodi, Rocha. All. Bellarte.

LYNX LATINA: Casassa, Juan Carlos, Alemao, Caio, Bissoni, Palmegiani, Pilloni, Lo Cicero, Pedrinho, Johnny, Anas, Mazoni, Sportoletti, Menichella. All. Basile.

ARBITRI: Colombin di Bassano del Grappa, Lamanuzzi di Molfetta, crono Moscone dell’Aquila.

MARCATORI: nel p.t. 1’40’’ Gui (A), 6’50’’ Nicolodi (A); nel s.t. 7’14’’ Bissoni (L), 8’09’’ Nicolodi (A), 18’03’’ Murilo (A).

NOTE: osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo; ammoniti Nicolodi (A), Casassa (L), Juan Carlos (L), Murilo (A), Caio Japa (L), Jesulito (A).