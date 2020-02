Acqua&Sapone, una settimana di fuoco: prima la Came e poi si va a Pesaro

Acqua&Sapone, una settimana di fuoco: prima la Came Dosson e poi si va a Pesaro. Si comincia stasera (11 febbraio) in casa contro la squadra in cui militano gli ex Bertoni e Schiochet.

Appuntamento al Palarigopiano con fischio d'inizio alle ore 20 (ingresso gratuito): arbitrano Galante di Ancona, Marangi di Brindisi, crono Gerardi di Pescara.

E poi si va domenica 16 al PalaNinoPizza di Pesaro per affrontare l’Italservice; la società sta organizzando un pullman per i tifosi, info su WhatsApp al 324/8873145.