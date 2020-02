Acqua&Sapone batte la Came Dosson, finisce 7-4, è la 12esima gioia consecutiva. Nel secondo tempo arrivano ben 9 gol. Ora tutti a Pesaro per la trasferta di domenica 16 febbraio: la società nerazzurra sta organizzando un pullman per i tifosi, e chi fosse interessato può scrivere via WhatsApp al 324/8873145.

Questo il tabellino della gara:

ACQUA&SAPONE UNIGROSS – CAME DOSSON 7-4 (p.t. 2-0)

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Patricelli, Liviero, Murilo, Jesulito, Gui, Mambella, Fior, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicolodi, W. Rocha, Dudu. All. Bellarte

CAME DOSSON: Pietrangelo, Bertoni, Juan Fran, Schiochet, Japa, Ditano, Ugherani, Azzoni, Grippi, Ramos, Giuliato, Azzalin. All. S. Rocha

ARBITRI: Galante di Ancona, Marangi di Brindisi, crono Gerardi di Pescara

RETI: nel p.t. 15’18’’ Dudu (A); nel s.t. 29’’ e 10’08’’ Schiochet (CD), 5’54’’ Juan Fran (CD), 11’06’’ Murilo (A), 11’41’’ Ramos (A), 13’42’’ e 17’ Avellino (A), 18’48’’ Jonas (A), 19’ Coco Wellington (A)

NOTE: spettatori ; espulsi ; ammoniti Japa (CD), Avellino (A), Ramos (CD), Coco Wellington (A)