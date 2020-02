In casa Acqua&Sapone Gui ha fame di gol: “Comincia un ciclo importante”, dice il giocatore nerazzurro a poche ore dall’anticipo della 5a giornata di ritorno, che si giocherà questa sera al Palarigopiano contro la Sandro Abate Avellino.

Sarà possibile vedere la gara anche in tv, con diretta su Raisport dalle 20:30. Ingresso gratuito. Ecco che cosa ha dichiarato Gui:

“Dopo la sosta, in cui abbiamo tirato un po’ il fiato, abbiamo di nuovo fame di risultati e emozioni. Inizia un ciclo di partite molto importanti e decisive per la classifica finale. Io ho voglia di segnare ancora, davanti ai nostri tifosi che sono sempre con noi al Palarigopiano: voglio esultare insieme a loro e arrivare presto a 20 gol. La classifica marcatori? E’ un obiettivo per me, perché vincerla significherebbe aiutare la squadra con i miei gol a stare sempre in alto e raggiungere gli obiettivi”.