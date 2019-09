Acqua&Sapone, contro l’Aniene sarà titolare il 18enne Fior

Alessandro Fior, 18 anni, dopo aver giocato la sua prima partita da titolare in serie A contro l’Italia Coffee Petrarca al Palarigopiano, sarà in campo domani sera alle 20 al PalaToLive di Roma contro la Cybertel Aniene.

Ecco cosa ha dichiarato il numero 16 nerazzurro, convocato da coach Bellarte dopo l’infortunio al polso di Stefano Mammarella:

“Si è realizzato un sogno. Sono contentissimo. Non vedevo l’ora che arrivasse il mio momento, e sinceramente non pensavo arrivasse così presto. Mammarella mi ha detto di stare concentrato e sereno per dare tranquillità anche alla squadra. Dopo la partita mi ha fatto i complimenti e mi ha fatto la classica richiesta: portare i pasticcini al palazzetto questa settimana. Anzi, doppia richiesta: dolci e salati”.