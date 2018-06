AcquaeSapone Unigross Futsal: il portiere Mambella sarà ceduto in prestito

La società AcquaeSapone Unigross comunica che il proprio tesserato Francesco Mambella, portiere classe 1996, sarà ceduto in prestito per la stagione 2018/2019.

La dirigenza e lo staff tecnico ringraziano Mambella per la grande professionalità, la disponibilità e il lavoro quotidiano in campo, sia con la formazione Under 19, di cui è stato titolare nell’ultima stagione, sia con la prima squadra, con cui ha collezionato anche delle presenze importanti in serie A contro Came Dosson e Feldi Eboli.