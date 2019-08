L'AcquaeSapone inizia la preparazione al Palarigopiano: convocati e amichevoli

L’AcquaeSapone riprenderà il 19 agosto la preparazione precampionato in vista della stagione 2019/2020. La nuova sede dei nerazzurri è il Palarigopiano di Pescara, palazzetto in cui la squadra del presidente Barbarossa svolgerà la preparazione, gli allenamenti quotidiani durante l’anno e le partite casalinghe, dividendo gli spazio con il Colormax Pescara.

Sono 19 i convocati dalla società che, da lunedì prossimo, andranno avanti al ritmo di doppie sedute, mattina e pomeriggio, agli ordini del coach Bellarte, del preparatore atletico Paolo Aiello e del preparatore dei portieri Luca Di Eugenio.

Già fissate le amichevoli, in attesa degli impegni ufficiali:

prima uscita il 29 agosto all’Aquila in occasione della Perdonanza per tenere a battesimo la neopromossa in B Free Time L’Aquila

il 31 agosto, i nerazzurri saranno ospiti del FutsalCobà, a Fermo, per un triangolare con la società marchigiana di A2 e la D&G, matricola della prossima C2

il 7 settembre ad Ascoli ci sarà il Memorial Bellini, gustoso antipasto della serie A e dei derby d’Abruzzo: i nerazzurri affronteranno il Colormax Pescara e il Real Rieti

Dalla settimana successiva si comincerà a fare sul serio: il 14 settembre a Pesaro si gioca la Supercoppa italiana contro l’Italservice. Poi ci sarà il debutto in Coppa della Divisione (in trasferta contro la vincente del preliminare Venafro-Torremaggiore) e la prima di campionato sempre in trasferta sul campo del Real Arzignano.

I convocati con i relativi numeri di maglia.

Portieri: Stefano Mammarella 1, Francesco Mambella 12, Alessandro Fior 16.

Difensori: Ferreira Murilo 8, Luciano Avellino 19, Eduardo Alano Dudu 30, Michele Iervolino 5.

Laterali: Pinto Jonas 20, FabricioCalderolli 9, Jesulito 10, Douglas Nicolodi 21, William Rocha 25, Leandro Liviero 7.

Universali: Coco Wellington 18, Francesco Patricelli 4.

Pivot: Carlo Houenou 3, Guilherme Gaio Gui 11, Danilo Marrazzo 6, Filippo Lupinetti 2.