AcquaeSapone Unigross Futsal: ufficiale il rinnovo di Pérez in panchina

La società AcquaeSapone Unigross ha comunicato di aver prolungato il rapporto di collaborazione con l’allenatore Tino Pérez per la stagione 2018/2019. Sarà il tecnico spagnolo a guidare ancora la squadra della famiglia Barbarossa nella stagione sportiva del debutto assoluto nel futsal europeo.

Un accordo che non rappresenta solo il giusto riconoscimento verso il professionista 49enne di Toledo per la conquista dello storico “Double” Coppa Italia-Scudetto, ma la volontà di intraprendere un percorso ambizioso, di voler entrare nell’élite del calcio a cinque anche fuori dai confini nazionali.

“Sono molto felice di poter proseguire la mia esperienza alla guida dell’AcquaeSapone Unigross – ha detto Pérez dopo aver siglato l’accordo con il club nerazzurro – un club ambizioso in cui ho trovato le condizioni ideali per lavorare in questi mesi. Ricominceremo con la volontà e la responsabilità di dover inseguire tutti gli obiettivi stagionali, a partire dalla Champions League. Ringrazio di cuore la famiglia Barbarossa, l’amministratore delegato Colatriano e il direttore D’Egidio per la fiducia”.

Da gennaio a giugno, Pérez ha diretto la squadra per 22 partite (8 in serie A, 3 in Coppa Italia, 2 in Coppa della Divisione, 9 nei play-off; ben 8 i confronti con la Luparense) con questo score: 14 vittorie, 4 pareggi (Rieti e Pesaro, Napoli e Luparense con 2 vittorie ai rigori), 4 sconfitte (1 con Came e 3 con Luparense). Sono stati 74 i gol segnati e 57 quelli subiti.

LA FESTA SCUDETTO

Ieri sera, all’Outlet Village di Città Sant’Angelo, l’AcquaeSapone Unigross ha voluto abbracciare amici, tifosi, famiglie e autorità per una grande festa popolare per celebrare il primo scudetto.

C'erano anche i Campioni d’Italia della categoria Allievi, che hanno vinto il titolo qualche settimana fa a Cesena. E' stata l’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo a omaggiare i giovani nerazzurri guidati da Junior.