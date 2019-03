Calcio a 5: l’Acqua e Sapone pronta per le Final Eight di Coppa Italia

L’Acqua e Sapone Unigross è pronta per le Final Eight di Coppa Italia: appuntamento giovedì 21 marzo alle ore 20:30 contro la Lazio nel PalaBigi di Reggio Emilia. Arbitrano Vannucchi (Prato), Perona (Biella) e Parrella (Cesena), crono Rossini (Firenze).

I nerazzurri sono attualmente primi in classifica, mentre i laziali occupano l'ultima posizione. Fabricio Calderolli, che fu decisivo nella finale del 2018 a Pesaro con la Luparense, ha dichiarato:

“Stiamo bene, abbiamo lavorato bene e troveremo una partita difficile. In Coppa si giocano partite secche e tutto può succedere: dobbiamo essere concentrati. Difendere il titolo? E’ molto più difficile confermarsi, ma stiamo lavorando sodo per avere la giusta grinta, essere campioni uscenti e avere questa pressione ci aiuterà. Daremo tutto in campo”.